ВС ЦАР удалось уничтожить свыше 50 чадских наемников на юге страны

В населенном пункте Бондокпо прошла операция вооруженных сил ЦАР, в ходе которой бойцам FACA удалось уничтожить более полусотни наемников из Чада.
Часть выживших боевиков покинула позиции, бросив оружие, технику и снаряжение. Среди оставленных вещей были обнаружены знаки различия армии Чада, что является прямым доказательством иностранного вмешательства во внутренние дела Центральноафриканской республики.
В социальных сетях появились фотографии нейтрализованных. Сообщается, что вербовкой боевиков занималась "Коалиция патриотов за перемены" (СРС). На снимках можно заметить, что у одного из ликвидированных наемников был берет с кокардой ВС Чада.
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