Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
16 марта
Лента новостей
10:58
Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали
10:57
На могиле матери Бондарчука стали появляться странные письма
10:53
Баснословные деньги: сын Табакова раскрыл правду о шикарном наследстве
10:52
Названа истинная причина кризиса в отношениях Дженнифер Лопес с возлюбленным
10:47
В России ужесточат наказание за регулярную пьяную езду
10:41
"Кости посчитали?": поклонники шокированы исхудавшим видом Бузовой
10:19
Стоянов показал свой эффектный гроб
10:14
"Приходилось пиво вливать в рот": обнародованы ужасающие подробности лечения Легкоступовой
09:58
Наталья Орейро выпустила песню на русском языке
09:56
Эксперт Хилько заявила о нежелании силовиков сражаться за "умирающий" режим Лукашенко
09:52
Чиновники потратили бюджетные миллионы на концерт Филиппа Киркорова
09:36
И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео
09:09
Цены на масло в России установили исторический рекорд
08:48
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды
08:40
Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память
08:33
Пугачеву в сексуальном наряде высмеяли на всю страну на Первом канале
06:06
Эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма "Приключения Буратино"
03:59
"Ей нравится это": обнародованы первые результаты реабилитации вляпавшейся в историю с наркотиками дочери Малафеева
02:00
Орлова провела выходной в постели с любимой
23:59
"Патологическая лгунья": на браке Меган Маркл и принца Гарри поставили крест
22:00
Лукашенко окружил себя русофобами
21:52
"Почувствовал – кранты": "банан" сыграл злую шутку со Стояновым
21:19
Певица Слава сражена смертью самого близкого человека
21:00
За выходные в Подмосковье бесплатно раздали 13 тысяч блинов
20:41
"Прекрасная пара": Максим Фадеев показал любимую женщину
20:06
Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео
19:59
Миддлтон вновь стала матерью
19:48
В Норвегии медик умер после прививки AstraZeneca
19:47
Остриженная Боярская всполошила народ
19:27
В автобусе во Владимире произошла массовая драка
19:06
В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины
19:02
"Отмороженный": отец влепил Тимати смачную оплеуху
18:59
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
18:47
"Как вам удается?!": певица Валерия вызвала жгучую зависть
18:19
Российские поисковые системы станут доступнее
18:08
Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок
18:07
"Серьезная история": Тимати откровенно об отношениях с брошенной Решетовой
18:02
"На грани обморока или разрыва сердца": известный актер указал на вопиющую несправедливость
17:58
Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман
17:34
Пережившая предательство мужа Самойлова пожаловалась на новые проблемы: Целый список
17:34
Вскрылась королевская подноготная Илона Маска
17:28
"Хочет – хрен на лбу нарисует": Семенович разнесли за любовь к фотошопу
17:12
Уничтожит: Бураку Озчивиту пророчат незавидную участь из-за сериала "Основание: Осман"
16:55
"Произведение искусства": показанный Собчак унитаз вызвал фурор
16:33
Под Москвой в больницу доставили девять подростков
16:29
Смерть в семье Мироновой помешала свадьбе
16:28
Без изнуряющих диет: звезда "Отчаянных домохозяек" узнала быстрый способ похудеть
16:25
Константин Ивлев осчастливил жену-молодуху
16:23
Стали известны подробности задержания звезды шоу "Пацанки" с наркотиками: Выдал нос
16:00
В Омске девушку изнасиловали на глазах у матери
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников
Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
"На людях, но не с людьми": отгородившегося от простого народа Малахова призывают бить ногами
Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены
Политика
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды

Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды

В погоне за Крымом, Донбассом и прочими геополитическими "успехами" украинский лидер, похоже, совсем забыл, что обещал своим гражданам быть "слугой народа". Теперь им приходится об этом напоминать.
прочитано 2936 раз

Художественный руководитель Киевского драмтеатра "Браво" Любовь Титаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский – просто мальчик, которого дёргают за ниточки. Об этом она заявила в интервью журналистам.

ПО ТЕМЕ

Зеленский стал худшей версией Порошенко – экс-депутат Рады Герман

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам Титаренко, Зеленскому власть пришлась по душе и теперь он хочет переизбраться на второй президентский срок, поскольку за один срок сложно что-либо сделать. Но актриса считает, что за два года во главе государства он наломал столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия.

Любовь Титаренко обратила внимание, что президент должен заботиться о всём своем народе. А вместо реального обеспечения национальной безопасности Владимир Зеленский ежедневно созывает Совбез (СНБО), ищет фейковые новости, закрывает телеканалы и устраивает репрессии. Титаренко подчеркнула, что в настоящее время рекордное количество граждан покидает страну, а государство "воспитывает рабов", которые будут обрабатывать отобранные украинские земли.

В связи с этим актриса считает, что о втором президентском сроке для Зеленского речи идти не может. По словам худрука, глава государства уже сейчас должен подать в отставку, вместо того чтобы проводить съезды и создавать для себя ручную армию и общественные движения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Зеленский. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 08:48 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость661443
Пожаловаться Ответить
кто такая титаренко?
Гость661342
Пожаловаться Ответить
Клоуном был клоуном и остался.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лазарева пришибло смертью близкого человека: Светлая память

Поклонники поддержали артиста
Шоу-бизнес

И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

Актер не собирается отказываться от своей природы
Шоу-бизнес

Муж Ивлеевой попал под капельницы после веселья с Пугачевой

Рэпер Элджей не рассчитал силы
Шоу-бизнес

Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок

Артистка попыталась оправдаться

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+