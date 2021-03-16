Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды

В погоне за Крымом, Донбассом и прочими геополитическими "успехами" украинский лидер, похоже, совсем забыл, что обещал своим гражданам быть "слугой народа". Теперь им приходится об этом напоминать.

Художественный руководитель Киевского драмтеатра "Браво" Любовь Титаренко считает, что президент Украины Владимир Зеленский – просто мальчик, которого дёргают за ниточки. Об этом она заявила в интервью журналистам.

По словам Титаренко, Зеленскому власть пришлась по душе и теперь он хочет переизбраться на второй президентский срок, поскольку за один срок сложно что-либо сделать. Но актриса считает, что за два года во главе государства он наломал столько дров, сколько не удавалось другим за десятилетия.

Любовь Титаренко обратила внимание, что президент должен заботиться о всём своем народе. А вместо реального обеспечения национальной безопасности Владимир Зеленский ежедневно созывает Совбез (СНБО), ищет фейковые новости, закрывает телеканалы и устраивает репрессии. Титаренко подчеркнула, что в настоящее время рекордное количество граждан покидает страну, а государство "воспитывает рабов", которые будут обрабатывать отобранные украинские земли.

В связи с этим актриса считает, что о втором президентском сроке для Зеленского речи идти не может. По словам худрука, глава государства уже сейчас должен подать в отставку, вместо того чтобы проводить съезды и создавать для себя ручную армию и общественные движения.