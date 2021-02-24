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Политика
Путин сообщил о готовящихся провокациях из-за рубежа: Хотят ослабить Россию

Путин сообщил о готовящихся провокациях из-за рубежа: Хотят ослабить Россию

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин в среду выступил на заседании коллегии ФСБ. Глава страны заявил о готовящихся провокациях из-за рубежа.
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Политик сообщил, что против России сегодня ведется информационная кампания с бездоказательными обвинениями, причем некоторые из них доходят до абсурда. В качестве примера Владимир Путин привел попытки недоброжелателей поставить под сомнение достижения страны в медицине, а именно – в борьбе с COVID-19.

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По словам президента, некоторые зарубежные государства готовят провокации против России. Путин отметил, что они не только используют агрессивную риторику, но и совершают действия, которые, по их планам, должны ослабить страну и поставить ее под внешний контроль, передает РИА Новости.

При этом политик рассказал, что есть заграничные партнеры, которые положительно оценивают результаты России в эпидемиологической области и готовы к сотрудничеству. Лидер подчеркнул, что глобальные проблемы можно решить только, если все страны объединят усилия.

Отметим, что Путин не назвал конкретные государства, которые пытаются очернить Россию. Нетрудно догадаться, что среди недоброжелателей есть Украина. Президент Владимир Зеленский ранее усомнился в эффективности вакцины "Спутник V" и отказался от ее использования.

Российский "Спутник V" стал первой официально зарегистрированной вакциной против коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла ее в список лучших препаратов от COVID-19. Отечественной вакциной уже прививаются более чем в 25 странах.

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Автор: 24 февраля 2021, 16:53 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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