В Кремле объяснили появление Путина в мороз без шапки

Граждане России активно обсуждают видео с участием главнокомандующего. Люди заинтересовались тем, по какой причине Владимир Путин был одет не по погоде во время возложения цветов в честь Дня защитника Отечества. Речь идет о том, что политик решил не надевать шапку.
Дело в том, что температура воздуха в этот день опускалась до 17 градусов ниже нуля, сообщает телеканал "360". Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Путина крепкое здоровье. Кроме того, во время ответственных событий президент предпочитает появляться перед телекамерами без головного убора, передает URA.ru.
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