Недавнее распоряжение Владимира Зеленского вызвало широкий общественный резонанс. Решение помиловать украинских военных, которые были осуждены за участие в карательной операции против Донбасса, восприняли как политический жест.
В анонсе данного события отмечено, что с освобожденными лицами будет работать психолог. Бывшим арестантам помогут найти свое место в обществе.
Политолог Сергей Марков объяснил, что на самом деле стоит за подобным шагом украинского президента. Специалист убежден, что Владимир Зеленский стремится завоевать популярность среди военных, но это не главная цель.
Основной задачей действующего главнокомандующего Незалежной является установление полной диктатуры на территории государства, сообщает "ПолитНавигатор". Марков отметил, что последнее время главная интенция Владимира Александровича направлена на получение максимальной популярности.
Стоит отметить, что в начале текущего года рейтинг Зеленского достигал рекордно низкого уровня. За политика были готовы проголосовать чуть более десяти процентов граждан.
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