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Политика
На Украине заинтересовались доходами Зеленского после сенсационной утечки о тайных богатствах

На Украине заинтересовались доходами Зеленского после сенсационной утечки о тайных богатствах

После оглушительного расследования международных журналистов к главе Незалежной возникло много вопросов.
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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внимательно изучит декларацию о доходах, которую подал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил в беседе с местными СМИ глава надзорного органа Александр Новиков.

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По словам Новикова, документ проанализируют в рамках очередной проверки декларации президента, которая началась еще весной. При этом руководитель агентства заверил, что специалисты учтут данные, обнародованные группой международных журналистов в "Досье Пандоры". Глава НАПК добавил, что результаты расследования будут представлены до 18 октября, передает "Общественная служба новостей".

Однако Владимир Зеленский будет не единственным объектом проверки. Агентство изучит доходы главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, которого журналисты также заподозрили в участии в офшорных схемах. А вот другого фигуранта "Досье Пандоры" – первого помощника главы государства Сергея Шефира – расследование не коснется, поскольку он не получает официального дохода за свою работу.

Александр Новиков подчеркнул, что лишь сокрытие в декларации факта наличия офшорных компаний будет считаться преступлением. При этом украинского лидера призовут к ответу только в том случае, если он завладел офшорными средствами в период своего президентства, сообщает телеканал "Царьград".

Напомним. что на днях Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал так называемое "Досье Пандоры" – доклад о причастности первых лиц государств и их окружения к офшорным и коррупционным схемам. Одним из главных фигурантов расследования стал президент Украины Владимир Зеленский: специалисты подозревают его во владении офшорной компанией, формальным руководителем которой является глава СБУ Иван Баканов. При этом 25% ее акций Зеленский перед выборами передал своему помощнику Сергею Шефиру. И Баканов, и Шефир являются давними друзьями украинского лидера. Более того, журналисты утверждают, что офшоры "Слуги народа" обслуживают 14 компаний, которые получили около миллиарда гривен от структур украинского олигарха Игоря Коломойского.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 08:59 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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На Украине правят мракобесы
Бандеровцы, нацисты на подбор
Но избирают укры этих бесов
Подписан Украине приговор
--
И в нацистской Германии 1933 - 1945 было тоже самое.
--
Будет такой же конец нацистскому безумию на Украине как в 1945 ом в Германии, придут освободители.
1

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