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Политика
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти

Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition, политолог Андрей Елисеев заметил, что на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко выложил все карты на стол.
прочитано 95 раз

В пятницу, 1 октября, Александр Лукашенко на совещании с руководством администрации президента заявил, что с главы государства нужно снять основные нагрузки, которые ему не свойственны. Мол, правительство должно заниматься экономикой и нести за нее ответственность, а администрация должна "вбить в голову людей" эту мысль. То есть если будут приняты непопулярные законы, то народ должен винить кабмин.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Андрей Елисеев заметил, что Лукашенко хочет ассоциироваться у граждан Белоруссии только с хорошим, и ни в коем случае с чем-то плохим. По словам аналитика, лидер республики сказал это впервые напрямую, хотя раньше пытался доносить эту мысль завуалированно.

Эксперт напомнил свои слова двухгодичной давности о том, что Лукашенко мечтает о монаршем статусе. Якобы президент Белоруссии желает обладать авторитетом, властью и принимать все решения, но в то же время возлагать ответственность на других чиновников. Елисеев предполагает, что глава государства хочет поменять Конституцию и в этом направлении.

Впрочем, поправки к Основному закону страны – лишь пыль в глаза народу, считает политолог. По его словам, Лукашенко стремится замкнуть политическую систему и лишить граждан Белоруссии прямых выборов. "Цель – обеспечить династический транзит власти в среднесрочной перспективе", – написал Елисеев на своей странице в "Фейсбук".

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 19:02 Источник: udf.by

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