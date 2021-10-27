Политолог Корнилов о ситуации в Донбассе: Украине дали отмашку

Эксперт считает, что здесь замешан Запад. "Похоже, Украине
дали отмашку", – заявил политолог. По его мнению, взамен эскалации конфликта на Донбассе Незалежной пообещали подвижки по интеграции в структуры НАТО.
Владимир Корнилов также отметил, что если Россия вновь ограничится “озабоченностью”, то скоро начнется новый виток эскалации. Он уверен, что это может привести к гораздо более серьезным последствиям, передает "Общественная служба новостей".
Ранее Владимир Корнилов оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, он делает ровно то же, за что судят в Незалежной бывшего лидера страны Виктора Януковича. То есть вновь наблюдается узурпация власти.
Напомним, недавно рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что политик копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.
Очевидно, что своими действиями украинский лидер лишается доверия народа. Многие жители страны в нем разочарованы.
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