В Польше объяснили необходимость возведения забора на границе с Белоруссией: защита от Лукашенко и Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что на границе с Белоруссией будет установлен забор, который в будущем защитит от миграционного шантажа со стороны президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Закон о строительстве ограждения на польско-белорусской границе недавно был принят сеймом Польши (нижней палатой парламента). Благодаря этому проекту, как считают польские политики, страна сможет справиться с миграционным кризисом. Лукашенко же заявлял, что из-за санкций Запада Минск не может сдерживать поток мигрантов в страны Евросоюза. Мол, на это нет ни денег, ни сил.
По данным польских пограничников, только этой осенью польско-белорусскую границу пытались пересечь свыше 18 тысяч мигрантов. В октябре попасть в Польшу хотели шесть тысяч человек. Из-за этого Варшава была вынуждена вызвать в МИД белорусского поверенного Александра Чесновского.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александра Лукашенко назвали возродителем "униженной" России. Такое дерзкое заявление сделал белорусский телеведущий Григорий Азаренок. По его мнению, Батька – единственный политик, который в 1990-е годы поддерживал РФ.
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