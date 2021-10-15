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Политика
СССР развалили принудительно – Лукашенко

СССР развалили принудительно – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о своем негативном отношении к развалу СССР.

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На заседании Совета глав государств СНГ Лукашенко заявил, что СССР развалили специально и принудительно. В этой ситуации создание СНГ стало стратегически правильным шагом и стало своеобразным куполом, который защитил бывшие союзные республики от экономического хаоса. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Лукашенко, СНГ прошло путь от региональной организации до организации, которую признали повсеместно. Лидер республики добавил, что его негативное отношение к развалу СССР давно всем известно.

Также на заседании лидер республики призвал коллег активнее сотрудничать во всех областях, особенно в экономической сфере, так как ниши на мировых товарных рынках давно заняты другими государствами, и страны СНГ там не ждут.

Лукашенко также добавил, что странам СНГ необходимо искоренить внутренние барьеры между собой, которые препятствуют товарообмену.

Подводя итог, белорусский лидер подвел заседание к выводу о том, что лишь объединившись, страны СНГ смогут легко противостоять любым внешним угрозам. Он призвал коллег определиться с назначением культурной столицы Содружества в 2023 году.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 14:55 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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