Лукашенко о задержании россиян: Не надо пугать нас последствиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о ситуации с задержанием россиян под Минском. Политик поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для решения вопроса.

В ходе совещания Александр Лукашенко рассказал, что история с задержанием россиян вызвала слишком горячий отклик в прессе и социальных сетях. "Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят", – возмутился лидер.

Политик выразил надежду, что представители России и Украины ответят согласием на его предложение и прилетят в Белоруссию для урегулирования конфликта. Они изучат все данные следствия и примут решение в соответствии с международным законом.

Если же генеральные прокуроры соседних стран проигнорируют просьбу Лукашенко, то белорусы сами решат проблему. Президент также настоял на том, чтобы расследование не было политизированным, и призвал не пугать их последствиями. "Не надо нас пугать американцами", – сказал он.

Напомним, 29 июня под Минском были задержаны 33 россиянина. Власти Белоруссии подозревают, что они являются членами частной военной компании Вагнера. Граждане России якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране незадолго до выборов.

Российский посол сообщил, что задержанные были сотрудниками ЧОПа и находились в Белоруссии транзитом. На самом деле они намеревались попасть в Турцию. Александр Лукашенко опроверг эту версию, назвав ее "враньем" и "легендой".