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Эксперт о выступлении Лукашенко перед парламентов: Сеанс гипноза

Эксперт о выступлении Лукашенко перед парламентов: Сеанс гипноза

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com/
20-е послание Александра Лукашенко парламенту и народ Белоруссии впервые проходило в формате, близком к Всебелорусскому народному собранию. Это событие специально для "Дни.ру" прокомментировал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (вуз–участник "Проекта 5-100") Андрей Суздальцев.
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"В целом, послание произвело тяжелое впечатление. Зал внимательно слушал слова президента, но выступление не прерывалось овациями. Это был какой-то сеанс гипноза", – рассказал Андрей Суздальцев. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ заметил, что среди публики в зале были люди, которые буквально "положили жизнь" за Лукашенко. "Они заметно нервничали", – обратил он внимание.

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"Единодушия среди присутствовавших не было. В конце Лукашенко дал волю чувствам и ушел со сцены. Аудитория встала, начались аплодисменты, но он не вернулся на сцену, – рассказал эксперт. "Обратило на себя внимание то, что Лукашенко обратился за поддержкой только к двум "сословиям": чиновникам и силовикам, – добавил он: Он обещал решить все их проблемы, но только после выборов".

Больше того, белорусский лидер во время своего выступления проговорился и признал, что ситуация в стране тяжелая. Он пообещал, что если чиновники и силовики помогут ему избраться, то за два года он сможет все изменить всего за два следующих года. "Это вызывает сомнения, ведь за прошедшие 26 лет ему это сделать не удалось", – заметил Андрей Суздальцев.

"Лукашенко пытался заигрывать с молодежью. Говорил, что все необходимое для молодых людей в стране есть. Но он не скрывал, что битву за молодежь он проиграл. Сейчас она вся против него", – добавил он.

Также Александру Лукашенко пришлось признать, что он потерпел поражение и в битве за народную любовь в Сети. Впрочем, это он счел неважным, ведь, по мнению президента Белоруссии, государство в интернете всегда будет на вторых ролях. "С этим утверждением согласиться нельзя. Например, был период, когда весь французский Интернет был за Макрона. В России, когда поднимался рейтинг Путина, это чувствовалось и в Сети", – подчеркнул эксперт.

"Главной темой послания стали угрозы и призывы. Лукашенко неоднократно напоминал, что без него развалится белорусское государство. Альтернативы ему нет", – заметил он. Второй по важности тема оказались отношения Москвы и Минска. И из разговоров об этом складывалось впечатление, что с Россией взаимодействуют сразу три разных Александра Лукашенко.

"Первый", говорил, что Россия и Беларусь – союзники (стратегические). Однако, затем выяснялось, что могут появиться и другие союзники. Те, кто даст деньги. Например, упоминались США, Китай или даже Бразилия. То есть – союзники есть, но политика будет многовекторной, кто больше заплатит", – заметил Андрей Суздальцев.

"Второй" Лукашенко заявил, что Россия напала на Белоруссии: были присланы, по его словам, "боевики". Буквально сегодня, по словам словам Лукашенко, высадился десант террористов и боевиков на юге страны. Нужно их ловить. Вообще, Россия объявила ему гибридную войну. И даже зачем-то упомянул ядерное оружие, которое ему подкинет и "полыхнет" вплоть до Владивостока", – добавил он.

"К этим словам А. Лукашенко о России необходимо относиться серьезно. После заявления белорусского президента о "десанте российских боевиков" уже второй раз после захвата наших граждан (29 июля 2020 г.) оказались задействованы все европейские информационные телеканалы и мировой интернет", – считает эксперт.

"Напомню, что неделю назад новость о задержании в Белоруссии группы россиян освещали все медиа от Португалии до Польши. Причем подавалось это с позиции Белоруссии. Мол, – это террористы и боевики. В Минске ликовали, появились надежды, что Россию из-за Белоруссии подвергнут санкциям", – добавил он.

"Однако уже вечером 30 июля после опровержения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация кардинально изменилась", – напомнил Андрей Суздальцев. Лукашенко пришлось испытать шок от осознания того, что натравить Запад на Россию у него не получилось.

"И он не понял, почему провокация не удалась. На самом деле его проблема в том, что ему не верят. Не верят не только в России, но и на Западе. Он думал, что чем больше он будет собачиться с Россией, тем больше веры ему будет на Западе. Нет! Там прекрасно понимают, что также, как он обманывает Россию 26 лет и этим гордится, так он будет обманывать их", – уверен эксперт.

"И, наконец, "третий" Лукашенко – делец. Он возмущался, что 29-30 июля и 1 августа к нему не обратились россияне. Он ждал звонка Владимира Путина. Лукашенко подавал это так, что "если вы виноваты", то давайте это обсудим, поговорим о деньгах, вы признаете мои выборы. Он рассчитывал на сделку, так как у него 33 человека сидят в заложниках. Но Россия проигнорировала призывы к торгу", – подчеркнул доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

"Иными словами, Москва намекнула, что "Александр Григорьевич, Россия не будет с вами разговаривать. Россия с террористами не разговаривает, которые берут заложников. Это унизительно для огромной страны". Конечно белорусского президента взбесил "элегантный" ультиматум, который поставил ему Путин 31 августа", – считает эксперт.

Владимир Путин подтвердил, что российские граждане задержаны необоснованно и "выразил надежду",что они будут освобождены в самые короткие сроки. Москва показала, что не считает нужным даже обсуждать эту тему.

"Если проанализировать белорусскую пропаганду, то возникает ощущение в том, что Лукашенко сейчас выступает марионеткой в серьезной и чужой игре. Скорее всего, в этой истории задействован Запад и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. На самом деле Лукашенко отрывают от России. И Россию отрывают от Лукашенко. При этом мы понимаем, что белорусский президент сам "отрывается", то есть он предатель", – рассказал Андрей Суздальцев.

"Возможно, что Александр Лукашенко получил какие-то гарантии от США. Не исключено, что на него подействовал разговор с госсекретарем США Майком Помпео в феврале текущего года. Именно этим объясняется его сумасбродное поведение. С другой стороны, у него есть уверенность в безнаказанности. Десятилетиями он вытворял в отношении России не менее страшные вещи, но Россия всегда его прощала", – заметил он.

"Поэтому Лукашенко уверен, что он может делать против России все что угодно, но Россия никуда от него не денется. И нужно признать, что до сегодняшнего дня большая часть российского политического класса, элит и общества считает, что Лукашенко имеет право на такое поведение", – добавил он.

"Александр Лукашенко уже потерял поддержку белорусского населения. Попутно он потерял поддержку России. Сейчас он слаб и никому не нужен. Поэтому он и обращается за поддержкой к белорусским силовикам, рассчитывая, что применив силу, он добьется легитимизации своего шестого срока", – заключил эксперт.

Автор: 6 августа 2020, 00:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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