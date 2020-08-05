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Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга

Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В минувшую пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели разговор на повышенных тонах, заявил политолог Валерий Соловей. Отношения между двумя лидерами обострились до предела, утверждает эксперт.
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29 июля в Белоруссии были задержаны 33 сотрудника российской частной военной компании. В тот же день Александр Лукашенко на срочном заседании Совета безопасности республики потребовал от Москвы объяснений. Через два дня, в пятницу, 31 июля, белорусский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил политолог Валерий Соловей.

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Вежливого общения у президентов не получилось, утверждает эксперт. "Они просто кричали друг на друга", – заявил Соловей в интервью украинскому изданию "Гордон".

По его словам, Путин требовал отпустить задержанных россиян. Соловей считает, что военные учения у границ с Белоруссией – это ответ на действия Минска.

В ближайшее время политолог ожидает дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Белоруссией. Риторика официального Минска будет ужесточаться, полагает эксперт.

Но выдержит ли Александр Лукашенко очередной кризис в отношениях с Москвой? Батька находится в плохой физической форме – последствия перенесенного гипертонического криза, заявил Соловей.

Но позиции России также не назовешь благоприятными. Москва хотела надавить на Лукашенко, чтобы тот принял решение о дальнейшей интеграции. Но что будет, если белорусский лидер потеряет власть, задается вопросом Соловей.

Равнодушно взирать на происходящее в соседней республике Кремль не может, уверен эксперт. По его словам, Белоруссия – последний союзник России на западном направлении.

Соловей не исключил, что в республике повторится украинский сценарий. Если Лукашенко потеряет власть, велик шанс, что Минск окончательно откажется от Союзного государства с Москвой, заключил эксперт.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Впервые за 26 лет правления Батьки оппозиция объединила свои силы. Соперники главы государства возлагают надежду на Светлану Тихановскую. Александр Лукашенко призвал силовиков быть готовыми подавить выступления оппозиции.

Автор: 5 августа 2020, 18:12 Источник: "Гордон" ✓ Надежный источник
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