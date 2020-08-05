Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Среда
5 августа
Лента новостей
22:02
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
21:47
Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить
21:39
Зеленский обратился с просьбой к Лукашенко
21:37
Волочкова завопила из-за боязни высоты (видео)
21:25
Задержанного мэра Богдановича отпустили домой
21:07
Галкин на мотоцикле покинул свой замок (видео)
20:42
Садальский: Театр "Современник" умер
20:10
Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники
19:41
Под Москвой приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний
19:33
Муцениеце рассказала о новом этапе в жизни семилетнего сына
19:30
Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона
19:27
В Москве задержали проректора МГУ
19:07
В поздравлениях Меган Маркл с днем рождения нашли тайный смысл
18:59
В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин
18:46
СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей
18:34
Последствия взрыва в Бейруте разглядели из космоса
18:21
Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева
18:12
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
18:09
Соловьев возмутился пересмотром дела Кокорина и Мамаева
18:07
Познер считает заявление Ефремова о проблемах с памятью уловкой
17:55
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
17:42
Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить
17:40
Расставшегося с женой Харламова заподозрили в желании сменить пол
17:33
Бывшая жена Грачевского перенесла очередную пластическую операцию
17:30
Заболевший после "коронавирусной" вечеринки Ярушин из "Универа" раскрыл диагноз
17:09
80-летний Эммануил Виторган стал неузнаваемым: Усы и безликая серая кофта
16:52
Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем
16:48
В машине Ефремова обнаружили следы гашиша
16:46
Певец Рома Жуков сообщил о ребенке после свадьбы
16:32
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
16:24
Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной
16:21
Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО
16:16
Возмужавшего Леху из сериала "Сваты" сложно узнать
16:13
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
16:06
Ребенок Рудковской стал значительно выше за лето: Вырос на пять сантиметров!
16:05
Сын отказался от денег Валерии и Иосифа Пригожина
15:53
На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье
15:45
37-летняя Наталья Рудова назвала обычных мужчин недостойными внимания: Каждой твари по паре!
15:39
Добровинский хрюкнул в ответ Ефремову (видео)
15:33
В Сети появилось ранее не опубликованное фото Децла
15:29
Полина Гагарина впервые рассказала о разводе
15:20
"Паша до сих пор говорит, что любит меня": неожиданные откровения разведенной Муцениеце
15:09
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
14:51
Ирина Горбачева рассказала о создании сериала "Чики": Было противно, когда продюсеры предлагали своих протеже
14:49
Асмус иронично возразила хейтерам после слухов о романе с Чадовым
14:47
Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась
14:46
Житель Талдома до смерти избил сына за плохое поведение
14:40
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
14:38
В Хабаровском крае из-за обрушения моста двое военных получили травмы
14:32
"Ой, дурак!": озвучены слова пьяного Ефремова сразу после ДТП
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Политика
Лукашенко обиделся на

Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко обиделся на белорусский народ – это стало очевидно после слов, которые глава государства произнес в ходе послания парламенту, считает политолог Артем Шрайбман. По мнению эксперта, Батька прекрасно понимает, что его рейтинг уже не такой высокий, как раньше, и это его сильно беспокоит.
прочитано 141 раз

4 августа Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому парламенту. Речь главы государства была необычайно жесткой. Он сыпал обвинениями в адрес России и резко ритиковал оппозицию.

ПО ТЕМЕ

Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга

В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Общую тональность послания политолог Артем Шрайбман негативной и конфронтационной. Эксперт считает, что белорусский лидер находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии.

По мнению Шрайбмана, Лукашенко болезненно реагирует на критику в социальных сетях, на то, что выпускники лицея одного из ведущих вузов страны в открытом письме выразили недовольство происходящим в республике, а также на многие другие вещи. По мнению эксперта, Лукашенко обиделся на белорусов и считает их неблагодарными.

Президент считает, что граждане не ценят все то, что он для них сделал. "Он понимает прекрасно, что его рейтинг далеко не такой, как всегда, но он обижен на это", – приводит слова Шрайбмана издание "Коммерсант".

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Государственные СМИ прогнозируют уверенную победу действующего главы государства, однако оппозиция считает, что его рейтинг не превышает 3%.

Недавно в Минске прошел в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. В нем участвовали более 60 тысяч человек. В случае победы она обещает провести новые президентские выборы. Голосование 9 августа она считает нечестным, поскольку власти во главе с Александром Лукашенко не допустили до выборов самых популярных оппозиционных политиков.

Автор: 5 августа 2020, 22:02 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Шоу-бизнес

Волочкова завопила из-за боязни высоты (видео)
Садальский: Театр "Современник" умер
Муцениеце рассказала о новом этапе в жизни семилетнего сына
Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье

Коттедж бизнесмена обокрали
Шоу-бизнес

Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась

Звезде указали на промах
Шоу-бизнес

Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить

Телеведущая разочарована в отношениях
Шоу-бизнес

Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева

Кадр сделан в 1995 году

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе
"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+