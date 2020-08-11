Трамп назвал неверную причину окончания Второй мировой войны

Американский президент рассказал, что в 1917 году в мире произошла пандемия "испанки", из-за которой скончались порядка 100 миллионов жителей планеты. В конце выступления Дональд Трамп сделал вывод, что этот грипп "положил конец Второй мировой войне", ведь он погубил множество солдат.
Из истории все помнят, что "испанка" перестала распространяться в 1920-м, а война с фашистами под командованием Адольфа Гитлера проходила с 1939 по 1945 годы.
Администрации лидера США пришлось пояснить, что Трамп имел в виду Первую мировую войну, но, очевидно, оговорился.
Напомним, испанским гриппом заразились более 550 миллионов человек, а это 30% населения планеты. Пока шла Первая мировая война, эту инфекцию "подхватили" порядка 18 миллионов человек.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон высказался о Дональде Трампе. Он назвал лидера страны безнравственным. По мнению Болтона, президент думает лишь о том, чтобы победить на предстоящих выборах.
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