Трамп позволил себе жесткую шутку в отношении России

Президент США Дональд Трамп сделал странное высказывание в своем "Твиттер". Он заявил, что в волне насилия в Америке виновата Россия.

Лидер Соединенных Штатов обратился к члену палаты представителей Джеррольду Надлеру. Тот посчитал мифом насилие сторонников антифашисткого движения "Антифа". При этом сам политик ранее говорил, что США объявят движение террористической организацией.

Дональд Трамп добавил, что они анархисты, а их деятельность – незаконная. Затем он не нашел ничего лучше, как втянуть в этот спор Россию. Он посоветовал Надлеру винить нашу страну в волне насилия в США.

Напомним, ранее губернатор Миннесоты сказал, что насилие на улицах не связано с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. По его мнению, оно организуется сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей.

Ранее сотрудники Секретной службы США отвели Дональда Трампа в подземный бункер из-за массовых беспорядков. Протестующие подобрались близко к Белому дому, что создало угрозу безопасности президента.

По данным СМИ, глава государства провел в бункере не более часа. Тем не менее, семья американского лидера была сильно встревожена произошедшим.

