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Hi-tech

США признались в создании НЛО

Кадр из фильма "Морской бой"
Американские журналисты обратили внимание на патент, в котором описывается принцип действия стоящего на вооружении Военно-морских сил США лазера. Именно он, по мнению работников СМИ, может быть причиной возникновения большого числа НЛО.
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Поскольку НЛО расшифровывается как неопознанный летающий объект, в эту категорию попадают самые разные сущности от редких метеорологических явлений до летательных аппаратов, с идентификацией которых возникли трудности. Американские журналисты обнаружили даже отдельное устройство, которое может быть виновно в возникновении значительного числа необычных явлений в воздухе.

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Видео НЛО шокировало пользователей

Речь идет о технологии Военно-морских сил США – особом лазере, создающем в воздухе двух– и трехмерные плазменные изображения. Отмечается, что для стороннего наблюдателя они могут выглядеть именно как НЛО.

На самом деле устройство предназначено для защиты самолетов от самонаводящихся ракет. Примечательно, что фантомные цели, создающиеся этим лазером, могут двигаться с большой скоростью, отображаться на тепловизорах и других устройствах контроля.

Возможно, многие опубликованные в Сети видео с НЛО, особенно если речь идет о записях с камер американских военных пилотов, демонстрируют работу именно этой технологии. Однако вряд ли такое объяснение удовлетворит конспирологов и уфологов по всему миру. Скорее они сочтут публикацию попыткой "скрыть правду" от общественности и найти приемлемый предлог.

Автор: 15 мая 2020, 16:07 Источник: Forbes ✓ Надежный источник

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