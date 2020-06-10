Президент Румынии признал Россию враждебной страной

Опубликован проект национальной стратегии обороны Румынии на следующие четыре года. Помимо прочего, документ провозглашает Россию враждебным государством, которое несет угрозу для всего региона.
Чтобы проект вступил в силу и стал действующей стратегией на 2020-2024 годы, его должны принять обе палаты парламента, передает телеканал "360". Высший совет обороны страны во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом уже поставил подписи под документом.
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