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Политика

Президент Румынии признал Россию враждебной страной

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Опубликован проект национальной стратегии обороны Румынии на следующие четыре года. Помимо прочего, документ провозглашает Россию враждебным государством, которое несет угрозу для всего региона.

Чтобы проект вступил в силу и стал действующей стратегией на 2020-2024 годы, его должны принять обе палаты парламента, передает телеканал "360". Высший совет обороны страны во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом уже поставил подписи под документом.

Автор: 10 июня 2020, 08:55 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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