В ходе очередного заседания Североатлантический альянс уже в который раз пытается запугать весь мир мифической российской агрессией. И вновь всё это выглядит весьма смешно и нелепо.

Выступая на совещании, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем отчете обвинил Россию в попытках увеличить военное присутствие в Черном море и полуострове Крым. По словам Столтенберга, Москва проводит некие "запугивающие операции" у границ альянса, демонстрируя агрессию в отношении Грузии и Украины и "напористую политику". В связи с этим НАТО якобы вынуждено наращивать военную силу в регионе.

Представляющий Крым в Совете Федерации сенатор Сергей Цеков зеркально ответил за эти обвинения. Парламентарий подчеркнул, что черноморские военные маневры Россия проводит как раз потому, что НАТО ведет себя "крайне нагло и агрессивно" в регионе. По словам сенатора, это не может не вызывать озабоченности, поэтому Москва вынуждена принимать меры для обеспечения безопасности своих границ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что НАТО всего лишь пытается прикрыться образом внешнего врага ради увеличения финансирования и оправдания затрат. По мнению Шерина, такое "пугало" весьма удобно для Североатлантического альянса, ведь его можно обвинять безнаказанно.

Политик добавил, что это мотивирует и Россию увеличивать расходы на оборону и демонстрировать как военную, так и экономическую мощь.