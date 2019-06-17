В Кремле оценили угрозу войны России и США в киберпространстве
Очередной виток русофобии на Западе превратил словосочетание "русские хакеры" в своего рода устойчивое выражение. "След Москвы" видели в любом системном сбое работы интернета в США и Европе, в проблемах банковских переводах и скачках напряжения на электростанциях. В рамках антироссийской информационной кампании Кремль назначали виноватым и не требовали для этого никаких доказательств.
Однако в американском издании New York Times вышла статья, которая демонстрирует, что незаконными кибератаками на государственном уровне занималась вовсе не Россия, а США. Президент США Дональд Трамп назвал публикацию этих сведений "государственной изменой" и дал понять, что был не в курсе происходящего.
"Если предположить, что с Трампом не согласовали такие атаки, это свидетельствует о гипотетической возможности кибервоенных действий в отношении России", – цитирует URA.Ru пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. При этом, отметил он, в России действительно фиксировались враждебные действия в этих сферах.
Американские хакеры плохо знают географию и потому взломали не российские электросети, а аргентинские и уругвайские ��— ✯☭Петръ☭✯ (@OldNewBEST) 17 июня 2019 г.
"Мы неоднократно говорили, что наши стратегические жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа. С сожалением можем это констатировать", – цитирует Life.ru официального представителя Кремля.
Впрочем, война Москвы с киберпреступниками, из какой бы страны не руководили бы их действиями, уже начата. "Наши ведомства ведут с этим постоянно борьбу, чтобы не допустить вреда нашей экономике и нашим чувствительным сферам", – цитирует "Царьград" Дмитрия Пескова.
Напомним, в уважаемой американской газете New York Times была опубликована статья, в которой рассказывалось о попытках спецслужб США внедрить вредоносный код для проведения атак на энергосистему России. Дональд Трамп в ответ обвинил журналистов в государственной измене. Кто-то увидел в его словах доказательство непричастности политика к агрессивной деятельности прикормленных Вашингтоном хакеров, другие же – доказательство того, что президент США сам отдавал подобные распоряжения, однако они должны были оставаться тайной.
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