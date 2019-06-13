Ядерный щит Путина довел Запад до истерики

Западные журналисты обратили внимание на испытание новейшей российской гиперзвуковой ракеты-перехватчика. Несмотря на то, что вооружение имеет исключительно оборонительный характер, оно по каким-то причинам вызвало серьезное беспокойство и в США, и в Европе.

Немецкое издание Stern рассказало об испытаниях новейшего российского вооружения. Речь идет о ракете-перехватчике ПРС-1М. Скорость, которую она способна развивать, – 14,5 тысячи километров в час. Причем этот показатель достигается еще на этапе набора высоты.

Дальнобойность ракеты – 350 километров. Она способна поражать цели на высоте 50 километров, передает RT. Все это ясно демонстрирует превосходство новейшего российского вооружения над прочими аналогами. На Западе его уже прозвали "ядерным щитом Путина". И он по каким-то причинам вызвал у журналистов и экспертов реакцию, очень похожую на истерику.

Западные журналисты, хоть и не скрывают, что вооружение предназначено для обороны в случае агрессии со стороны обладающих солидным ядерным арсеналом стран, в первую очередь – США, не упустили возможности напугать читателей Россией. "Настоящее оружие Судного дня, которое будет использоваться только в войне, которая уничтожит мир", – охарактеризовали немецкие журналисты ПРС-1М. Внимание общественности на том, что российская ракета предназначена как раз для того, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, они заострять не стали.

Напомним, ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А еще в 2002 году разорвали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Формально это было сделано для защиты от ракет из Ирана, однако эксперты признают, что истиной целью было нарушить "баланс устрашения" в отношениях с Россией.