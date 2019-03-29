Обычный вопрос Путина вызвал припадок у украинцев
Хлеб-соль по-киргизски это – боорсоки, национальное блюдо в виде небольших обжаренных в масле пончиков, которые нужно макать в специальный соус. Спустившись по трапу самолета, Владимир Путин взял пончик в руку и спросил у девушки в национальном костюме, которая встречала его с блюдом: "Это надо макать?"
Безобидный вопрос украинское издание "Обозреватель" почему-то назвало "конфузом с Путиным". Комментаторы в соцсетях тоже посмеялись над российским президентом.
Во время визита Путина в Киргизию он получил в подарок от руководства страны лошадь породы орловский скакун и шестимесячного щенка среднеазиатской борзой по кличке Шерхан. Президент покормил коня морковкой и погладил по гриве. "Красавец", – сказал Путин.
Когда президент приблизился ко второму подарку – щенку Шерхану, тот пугливо прижался к державшему его человеку из службы протокола и отворачивался от щелчков фотокамер. Путин погладил его и сказал: "Ну, не бойся, не бойся".
«Это надо макать?»: Путин и боорсоки pic.twitter.com/T4pW3AaNG9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.
Визит российского президента впервые в истории имел статус государственного, несмотря на то, что Путин до этого прилетал в Киргизию девять раз. Президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал нынешний визит главы России историческим событием.
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