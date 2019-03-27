Как Владимира Путина называют на Востоке
По его словам, Россия под руководством Владимира Путина
сделала много шагов и выдвинула немало инициатив по укреплению
межконфессионального и межнационального мира и согласия. "Мы на Востоке
его называем "мудрым", он пользуется огромным народным авторитетом в восточных
странах", – сказал Мохаммед аль-Исса.
Шейх высоко оценил ситуацию в России и назвал ее примером мирного существования разных этносов и религий. По его словам, опыт нашей страны заслуживает изучения и распространения.
Российские мусульмане горды тем, что являются гражданами такой страны, сказал Мохаммед аль-Исса. "Они всегда подчеркивают, что горды этим и готовы приложить все усилия, чтобы сохранить в России тот дух согласия", – отметил шейх в беседе со спикером Госдумы.
В свою очередь, председатель нижней палаты предложил Мохаммеду аль-Иссе посетить другие российские города, кроме Москвы, поближе познакомиться с культурной и многообразием нашей страны. Также законодатель попросил передать слова признательности королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду за то, что он помогает увеличить количество паломников из России к святым местам.
Всемирная исламская лига основана в 1962 году. Штаб-квартира организации находится в Мекке, филиалы расположены в Медине, Эр-Рияде и Джидде. Лига занимается религиозной, культурно-просветительской деятельностью.
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