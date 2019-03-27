Помогает россиянам: Порошенко угодил в грандиозный скандал
СМИ выяснили о приказе Порошенко номер 82 от 19 марта 2019
года. Глава государства утвердил список юридических и физических лиц, которые
выводятся из-под санкционного режима.
Подписание указа означает, что Порошенко отменяет блокирование их активов на Украине, запрет на вывод средств, а также ограничения на въезд. Кроме того, вывод из-под санкций дает возможность заниматься предпринимательской деятельностью на Украине.
Журналисты не обнаружили в обновленных списках российских предприятий, которые ранее считались в Незалежной "вражескими". Такой поступок Порошенко ожидаемо вызвал бурю негодования у всевозможных украинских патриотов.
Показательно заявление депутата Верховной рады Леонида Емеца. По его словам, пока украинские дипломаты прилагают большие усилия для расширения санкций против России, Порошенко их сужает. Такой поступок вызывает массу вопросов как у международных партнеров Киева, так и граждан страны, подчеркнул парламентарий, слова которого приводит ресурс "Страна.ua".
Порошенко заявил, что его основным оппонентом на выборах является Путин.— Голос Мордора (@spacelordrock) 27 марта 2019 г.
Каждое утро, просыпаясь, Петро Порошенко накатывает соточку и до поздней ночи борется с Путиным.
Ослабление санкций против связанных с Россией юридических и физических лиц соседствует с гневными заявлениями Порошенко в адрес Кремля. Президента Владимира Путина лидер Незалежной накануне назвал своим главным оппонентом.
Все, что ослабляет Незалежную, делает Кремль сильнее, поделился сомнительными выводами Порошенко. Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.
Эксперты полагают, что агрессивные заявления лидер Незалежной делает с прицелом на грядущие выборы. Риторика Порошенко находит отклик у определенной части избирателей.
Примадонну возмутили слова судьи
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Участник телестройки очень страдает
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Подруга специально нагнетает
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Овны самый лучший знак зодиака
Беременность перед месячными
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Женщина Скорпион..
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Косметология творит чудеса
У меня первая беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Имя Ванесса