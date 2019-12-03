Ищущему дружбы с Путиным Трампу ударили в спину

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон во всеуслышание объявил о том, что Париж будет развивать партнерские отношения с Москвой, о своей надежде построить более доверительные отношения с Владимиром Путиным рассказал американский лидер Дональд Трамп. Это, однако, вызвало определенный протест среди оппонентов 45-го президента США.
Конгресс США готовит резолюцию о запрете на участие России в будущих саммитах G7, передает "Царьград" со ссылкой на американские СМИ. При этом эксперты не скрывают, что решение принимается именно в пику идее Дональда Трампа наладить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Более того, специалисты не исключают, что это ограничение найдет поддержку даже среди многих конгрессменов-республиканцев.
Американские пользователи Сети также поддержали потенциальное ограничение. Они стали убеждать друг друга, что Россию нельзя принимать на саммите подобного формата, пока она не докажет, что "придерживается стандартов демократического общества". В противном случае это было бы оскорблением остальных членов "большой семерки", уверены комментаторы.
Тем временем многие российские и европейские эксперты отмечали, что Западу больше нельзя игнорировать Россию исходя из своих политических предубеждений. Как отмечал Эммануэль Макрон, многие глобальные вызовы попросту невозможно решить без участия Москвы.
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