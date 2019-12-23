Трамп проговорился о поездке в Москву

На правительственном часе в Совете Федерации министр иностранных дел России рассказал членам верхней палаты парламента о планах президента США Дональда Трампа приехать в Москву. Визит американский лидер надеется совершить во время празднования Дня Победы, 9 мая 2020 года.

Оппоненты Дональда Трампа использовали его мнимую связь с Россией в качестве аргумента для своих обвинений. В ходе информационной антироссийской кампании обстановка была накалена настолько, что любое взаимодействие Москвы и Вашингтона оказывалось крайне затрудненным.

Однако раз за разом попытки членов Демократической партии выставить президента США марионеткой Кремля проваливались. Эксперты стали отмечать увеличение вероятности нормализации отношений между странами. На этом фоне Дональд Трамп получил от Владимира Путина приглашение посетить празднование Дня Победы в Москве. Как отметил президент России, это стало бы правильным шагом.

Выяснилось, что американский лидер не скрывал желания погостить в России. "Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", – цитирует RT Сергея Лаврова.

Ранее Путин посоветовал Трампу приехать в Москву как минимум исходя из личных интересов. "Думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с фашизмом, даже в предвыборный период – хороший шаг", – отметил президент России.