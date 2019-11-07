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Политика

Трамп выступил с заявлением о депрессии

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
С тех пор, как американские и мировые СМИ стали обсуждать тему импичмента Дональда Трампа, президент США все чаще выступает с предупреждениями о бедах, которые ждут страну в случае прихода к власти выдвиженцев от Демократической партии. Политик уверен, что даже простым людям стоит готовиться к небывалой депрессии.
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В зависимости от своих политических взглядов эксперты называют попытку объявить импичмент Трампу главным достижением или самым громким провалом демократов в преддверии грядущих выборов президента США. Они запланированы на 3 ноября 2020 года, однако активная подготовка к процессу ведется уже сейчас.

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Дональд Джон Трамп президент США

Оппоненты американского лидера делают все больше новых обвинений, громких заявлений и критических замечаний. Дональд Трамп все чаще рассказывает об ужасах, которые ждут простых американцев в случае, если он проиграет. Главная опасность, считает политик, кроется в самих его соперниках.

"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными", – предупредил Дональд Трамп своих сторонников во время митинга в Луизиане. Президент США уверен, что представители Демократической партии пытаются навязать стране социалистическую повестку дня, передает РИА Новости. Для этого они не гнушаются прибегать к клевете, показательным процессам, уничтожению юридических стандартов и занимаются попытками свергнуть американскую демократию.

"Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", – подчеркнул Дональд Трамп.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Возможный импичмент Трампа стал далеко не единственной попыткой оппонентов действующего президента США подмочить его репутацию. Однако пока политику удается без особых потерь отбиться от нападок и даже получить поддержку.

Автор: 7 ноября 2019, 13:35
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