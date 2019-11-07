Трамп выступил с заявлением о депрессии

В зависимости от своих политических взглядов эксперты называют попытку объявить импичмент Трампу главным достижением или самым громким провалом демократов в преддверии грядущих выборов президента США. Они запланированы на 3 ноября 2020 года, однако активная подготовка к процессу ведется уже сейчас.
Оппоненты американского лидера делают все больше новых обвинений, громких заявлений и критических замечаний. Дональд Трамп все чаще рассказывает об ужасах, которые ждут простых американцев в случае, если он проиграет. Главная опасность, считает политик, кроется в самих его соперниках.
"В своем стремлении трансформировать Америку демократы становятся все более тоталитарными", – предупредил Дональд Трамп своих сторонников во время митинга в Луизиане. Президент США уверен, что представители Демократической партии пытаются навязать стране социалистическую повестку дня, передает РИА Новости. Для этого они не гнушаются прибегать к клевете, показательным процессам, уничтожению юридических стандартов и занимаются попытками свергнуть американскую демократию.
"Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел", – подчеркнул Дональд Трамп.
Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Возможный импичмент Трампа стал далеко не единственной попыткой оппонентов действующего президента США подмочить его репутацию. Однако пока политику удается без особых потерь отбиться от нападок и даже получить поддержку.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Аида, я Вас ищу!
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?