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Политика

Трамп пообещал роскошный подарок для Зеленского

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американское издание The Daily Beast рассказало своим читателям про письмо, которое направил президент США Дональд Трамп своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому еще 29 мая. Сообщается, что политик пообещал сделать бывшему шоумену роскошный подарок и пригласил его к себе в гости.
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Переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом с недавних пор оказались в центре международного внимания. Оппоненты американского лидера из Демократической партии пытались использовать общение президентов Украины и США в качестве причины для объявления импичмента последнему. Несмотря на то, что этот план потерпел крах, общественность продолжает напряженно следить за любыми контактами политиков.

Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо письма Дональда Трампа, которое тот направил Владимиру Зеленскому 29 мая. "Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество", – цитирует ТАСС текст послания президента США.

"Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", – добавил он. Непоколебимая поддержка, совместная работа и интеграция в евроатлантическое сообщество оказались тем роскошным подарком, обещанием которого у Дональда Трампа, судя по всему, получилось заручиться полной поддержкой Владимира Зеленского.

Вдобавок ко всему Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского себе в гости. Встреча в Белом доме, по его словам, сможет состояться в том случае, если им удастся "подобрать подходящее время".

Американские журналисты отметили, что текст письма заметно отличается от высказываний Дональда Трампа в личных беседах с представителями своей администрации. В частности, издание утверждает, что президент США не считал Украину настоящей страной и сомневался, что ему стоит оказывать поддержку новым украинским властям, поскольку они могут быть столь же коррумпированы, как и предыдущие.

6 ноября 2019, 13:15

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