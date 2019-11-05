Трампа втянули в секс-скандал

Журналистка Джин Кэролл, обвинившая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на политика в суд из-за репутационного ущерба. Секс-скандал с главой Белого дома разгорается на фоне попыток демократов объявить ему импичмент.



Во время предвыборной гонки в США в 2016 году оппоненты Дональда Трампа из Демократической партии пытались отвратить от него избирателей многочисленными секс-скандалами. В многочисленных статьях политик выставлялся как распущенный человек, пользовавшийся своим положением влиятельного бизнесмена для домогательств. Ни одного доказательства по обвинениям до сих пор не было предоставлено.

Примечательно, что поток обвинений не стих и после победы Дональда Трампа на выборах. А с приближением новой предвыборной гонки – проголосовать за нового главу Белого дома американцам предстоит 3 ноября 2020 года – он только возрос. В частности, в домогательствах президента США обвиняла журналистка Джин Кэролл. Также она подала на политика в суд из-за своей пострадавшей репутации.

Вещественных доказательств у пострадавшей не осталось. О свидетелях также ничего не известно. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер наблюдения, установленных в магазине, в примерочной которого, по ее словам, все и произошло. Однако и этих видеоматериалов не сохранилось. Подобное отношение к архивам легко объяснимо – сам инцидент, по словам Джин Кэролл, произошел еще 20 лет назад, передает сайт ТВ Центр.

Обвинение полагает, что шансы на установление истины все же есть. Для этого, уверены в прокуратуре, необходимо получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа. Этого они и пытаются добиться.

Отметим, этот секс-скандал с Дональдом Трампом разжигается на фоне попыток объявить ему импичмент. Президента США попытались поймать на давлении на украинского лидера Владимира Зеленского с требованием провести расследование коррупции, в которой оказался замешан Джо Байден и его сын Хантер. В ответ политик опубликовал расшифровку телефонных переговоров, однако даже это не убедило демократов прекратить свою кампанию и отказаться от обвинений.