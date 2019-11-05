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Политика

Трампа втянули в секс-скандал

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка Джин Кэролл, обвинившая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на политика в суд из-за репутационного ущерба. Секс-скандал с главой Белого дома разгорается на фоне попыток демократов объявить ему импичмент.
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Во время предвыборной гонки в США в 2016 году оппоненты Дональда Трампа из Демократической партии пытались отвратить от него избирателей многочисленными секс-скандалами. В многочисленных статьях политик выставлялся как распущенный человек, пользовавшийся своим положением влиятельного бизнесмена для домогательств. Ни одного доказательства по обвинениям до сих пор не было предоставлено.

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Примечательно, что поток обвинений не стих и после победы Дональда Трампа на выборах. А с приближением новой предвыборной гонки – проголосовать за нового главу Белого дома американцам предстоит 3 ноября 2020 года – он только возрос. В частности, в домогательствах президента США обвиняла журналистка Джин Кэролл. Также она подала на политика в суд из-за своей пострадавшей репутации.

Вещественных доказательств у пострадавшей не осталось. О свидетелях также ничего не известно. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер наблюдения, установленных в магазине, в примерочной которого, по ее словам, все и произошло. Однако и этих видеоматериалов не сохранилось. Подобное отношение к архивам легко объяснимо – сам инцидент, по словам Джин Кэролл, произошел еще 20 лет назад, передает сайт ТВ Центр.

Обвинение полагает, что шансы на установление истины все же есть. Для этого, уверены в прокуратуре, необходимо получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа. Этого они и пытаются добиться.

Отметим, этот секс-скандал с Дональдом Трампом разжигается на фоне попыток объявить ему импичмент. Президента США попытались поймать на давлении на украинского лидера Владимира Зеленского с требованием провести расследование коррупции, в которой оказался замешан Джо Байден и его сын Хантер. В ответ политик опубликовал расшифровку телефонных переговоров, однако даже это не убедило демократов прекратить свою кампанию и отказаться от обвинений.

Автор: 5 ноября 2019, 15:33
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