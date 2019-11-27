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Политика

Сделано громкое заявление об импичменте Трампа

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Глава Белого дома уверен, что расследование по импичменту, которое проводит Конгресс, ему не навредит. Более того, Дональд Трамп считает, что оно поможет ему выиграть президентские выборы.
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Такое смелое заявление американский лидер сделал на митинге перед сторонниками во Флориде. Он не упускает ни одной возможности, чтобы поддеть демократов.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

В США много лет живет шутливая традиция помилования индеек в день Благодарения. На церемонии присутствуют две индейки: главная виновница торжества и ее "двойник", на случай, если с первой что-то произойдет или она сбежит. Президенты страны из года в год дают таким птицам имена и после церемонии отправляют в зоопарки. Рейтинг этого действа, возведенного в ранг шоу, Дональд Трамп поднял еще и острыми репликами.

Президент США в своей речи намекнул, что журналисты – производители фальшивых новостей – похожи на стервятников. А сами индюшки напрямую перекликаются с грозящим ему импичментом. "К счастью, они сохраняют спокойствие в любых ситуациях. Это очень важно, потому что они уже получили повестки в подвал Адама Шиффа в четверг, это правда. Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с индейками", – приводит слова Дональда Трампа ТВ Центр. 

Слова американского лидера можно понять следующим образом: именно к председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу ходят на допрос в рамках инициированного демократами президентского импичмента свидетели. 

Такая встреча предстоит и Дональду Трампу. В начале декабря он вызван на допрос в Конгресс. Вот и рассуждает президент США, где бы ему взять спокойствия, как у индюшек.

Автор: 27 ноября 2019, 16:08
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