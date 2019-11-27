Сделано громкое заявление об импичменте Трампа

Глава Белого дома уверен, что расследование по импичменту, которое проводит Конгресс, ему не навредит. Более того, Дональд Трамп считает, что оно поможет ему выиграть президентские выборы.

Такое смелое заявление американский лидер сделал на митинге перед сторонниками во Флориде. Он не упускает ни одной возможности, чтобы поддеть демократов.

В США много лет живет шутливая традиция помилования индеек в день Благодарения. На церемонии присутствуют две индейки: главная виновница торжества и ее "двойник", на случай, если с первой что-то произойдет или она сбежит. Президенты страны из года в год дают таким птицам имена и после церемонии отправляют в зоопарки. Рейтинг этого действа, возведенного в ранг шоу, Дональд Трамп поднял еще и острыми репликами.

Президент США в своей речи намекнул, что журналисты – производители фальшивых новостей – похожи на стервятников. А сами индюшки напрямую перекликаются с грозящим ему импичментом. "К счастью, они сохраняют спокойствие в любых ситуациях. Это очень важно, потому что они уже получили повестки в подвал Адама Шиффа в четверг, это правда. Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с индейками", – приводит слова Дональда Трампа ТВ Центр.

Слова американского лидера можно понять следующим образом: именно к председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу ходят на допрос в рамках инициированного демократами президентского импичмента свидетели.

Такая встреча предстоит и Дональду Трампу. В начале декабря он вызван на допрос в Конгресс. Вот и рассуждает президент США, где бы ему взять спокойствия, как у индюшек.