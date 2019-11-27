Сделано громкое заявление об импичменте Трампа

Такое смелое заявление американский лидер сделал на митинге перед сторонниками во Флориде. Он не упускает ни одной возможности, чтобы поддеть демократов.
В США много лет живет шутливая традиция помилования индеек в день Благодарения. На церемонии присутствуют две индейки: главная виновница торжества и ее "двойник", на случай, если с первой что-то произойдет или она сбежит. Президенты страны из года в год дают таким птицам имена и после церемонии отправляют в зоопарки. Рейтинг этого действа, возведенного в ранг шоу, Дональд Трамп поднял еще и острыми репликами.
Президент США в своей речи намекнул, что журналисты – производители фальшивых новостей – похожи на стервятников. А сами индюшки напрямую перекликаются с грозящим ему импичментом. "К счастью, они сохраняют спокойствие в любых ситуациях. Это очень важно, потому что они уже получили повестки в подвал Адама Шиффа в четверг, это правда. Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с индейками", – приводит слова Дональда Трампа ТВ Центр.
Слова американского лидера можно понять следующим образом: именно к председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу ходят на допрос в рамках инициированного демократами президентского импичмента свидетели.
Такая встреча предстоит и Дональду Трампу. В начале декабря он вызван на допрос в Конгресс. Вот и рассуждает президент США, где бы ему взять спокойствия, как у индюшек.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Кто в шоу-бизнесе гей?
Всем дуракам посвящается
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа