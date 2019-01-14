Макрона назвали виновником мировой катастрофы
На страницах французского издания AgoraVox изложен подробный анализ происходящего в Европе и сделан прогноз на ближайшее будущее. Автор статьи пишет, что та Европа, которая существует в воображении кричащих об экономии политиканов, уже мертва и похоронена.
"Коррумпированная система ЕС чахнет и буксует. Все это больше не работает, за что нужно благодарить Макрона, который, судя по всему, был выбран, чтобы против собственной воли повлечь катастрофу для мира", - утверждает издание.
Макрону вменяется в вину то, что он управляет народом, который его ненавидит. Об этом свидетельствуют многотысячные протесты "желтых жилетов".
Это "цитрусовое движение" подобно лакмусовой бумажке выманивает из леса волков, выставляя на всеобщее обозрение их скрытое варварство.
Если президент хочет доработать до конца срока, ему придется поумерить мальчишеские амбиции переоценившего себя хвастливого подростка, дает совет главе государства автор материала.
Ален де Бенуа: ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ - ПОПУЛИЗМ НАРОДАhttps://t.co/WGj7YIprTS— Валерий Коровин (@ValeriyKorovin) 14 января 2019 г.
По его мнению, тоталитарная Европа не переживет стадию куколки. Она заплесневеет, а не превратится в бабочку с яркими крыльями. Есть и косвенное свидетельство того, что все закончится именно так: Вашингтон недавно понизил дипломатический статус Евросоюза, сделав брюссельского посла таким же простым участником, как и представителя любой африканской делегации. Интересно, что при этом Белый дом даже не предупредил дипломата о смене его статуса.
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