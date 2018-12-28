Во Франции расследуют изощренную казнь Макрона

Во Франции было начато расследование имитации казни президента страны Эммануэля Макрона, которую устроили протестующие в городе Ангулем, передает НСН. Сообщается, что "желтые жилеты" устроили судебный процесс над главой государства, по итогом которого приговорили его к смертной казни. Они обезглавили игрушечного политика с помощью гильотины, а затем сожгли на костре.
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