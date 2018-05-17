США готовят революцию в Казахстане

Вашингтон повысит информационную грамотность населения центральноазиатских стран – в частности Казахстана. США намерены привлечь к этому местных журналистов. Проект, основная цель которого – снижение влияния российских СМИ в регионе, обойдется американским налогоплательщикам в 15 миллионов долларов.

Немалая сумма пойдет на финансирование так называемых независимых СМИ. Цифры приведены в документе, опубликованном Агентством по международному развитию США. USAID печально известно финансированием похожих "гуманитарных" проектов на Украине и в Грузии.

Политологи уверены, что главной мишенью борцов за информационную грамотность станет Казахстан. В этой стране очень большая русская диаспора. Американцы будут играть на противоречиях и разногласиях, попытаются подорвать конституционный строй и сильно ударить по России, считает президент центра социальных и политических исследований "АСПЕКТ" Георгий Федоров.

"Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – стратегически наиболее важны. Три страны имеют довольно стабильные политические режимы и стратегически встраиваются в общую дружественную коалицию с Россией. Казахстан – главная мишень, потому что граничит с Россией и между государствами очень много взаимных проникновений. А также потому, что сама по себе страна довольно богатая", – заявил политолог.

Эксперт подчеркивает, что США прилагают немалые усилия для дезорганизации постсоветского пространства. Все их проекты направлены на отрыв "друзей" от России. Нынешний же план по поддержке "независимых СМИ" нацелен на то, что США возьмут в оборот журналистов и постепенно подчинят их своему влиянию – как это было в Грузии и на Украине, приводит мнение эксперта Пятый канал.

Что же касается выделенной суммы в 15 миллионов долларов – то это, конечно, только начало, считает политолог. Это стадия выстраивания взаимоотношений, налаживания контактов. А вообще американцы довольно эффективно тратят деньги. Федоров напомнил ситуацию на Украине, где некоторые журналисты буквально за еду и командировки в США были готовы менять свою точку зрения и переориентироваться на Запад.