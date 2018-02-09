МОК подрывает доверие к результатам Игр

Председатель Госдумы прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не допускать российских спортсменов и тренеров до участия в Играх в Пхенчхане. Вячеслав Володин считает, что подобные вердикты подрывают доверие общественности к Олимпиаде и показанным на ней результатам.

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