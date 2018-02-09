Важно: Открытие Олимпиады в Пхенчхане. Online

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Политика

МОК подрывает доверие к результатам Игр

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Lili
Председатель Госдумы прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не допускать российских спортсменов и тренеров до участия в Играх в Пхенчхане. Вячеслав Володин считает, что подобные вердикты подрывают доверие общественности к Олимпиаде и показанным на ней результатам.

Продолжение: Открытие Олимпиады в Пхенчане превратилось в гламурное дефиле

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Говоря о вынесенном сегодня решении Апелляционного спортивного суда о недопуске россиян на Игры-2018, спикер нижней палаты парламента сравнил спорт и политику. В последней, считает Вячеслав Володин, порядка больше и конкуренция более открытая.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Решения в отношении российских атлетов председатель Госдумы назвал подрывающими основы олимпийского движения. "Давайте исходить из того, что оценку действиям МОК мы должны дать. Это коллегиальный орган, думаю, им небезразлично знать позицию парламента России", – сказал он.

По словам Володина, "решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены". Он призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда, вынесшего несправедливый вердикт в отношении россиян.

"Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, кого не допустили?" – сказал он.

"Двойные стандарты недопустимы, мы с вами живем по законам, – заявил спикер Госдумы. – И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Ожидается, что сегодня нижняя палата российского парламента выступит с заявлением в связи с решением Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, которые требовали от МОК допустить их до участия в Олимпиаде.

Автор: Дмитрий Куклин9 февраля 2018, 13:51

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