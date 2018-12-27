В Киеве заявили о побеге Лукашенко

Белоруссия вот-вот станет частью России, уверен украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. В эфире телеканала "Прямой" он предсказал Батьке незавидную участь.



По словам Гордона, Москва требует от Минска дальнейшей интеграции в обмен на субсидии и кредиты. Однако Лукашенко начал сопротивляться, поскольку не хочет "быть генерал-губернатором в составе великого московского княжества", заявил телеведущий.

Журналист уверен: Лукашенко находится у роковой черты. Гордон не исключил вторжения российской армии в соседнюю страну. При этом белорусские вооруженные силы сопротивления не окажут, уверен он.

"Может закончиться тем, что Лукашенко просто вывезут куда-то или он убежит сам", – предположил телеведущий. По его словам, воссоединения с Россией хотят сами белорусы. "Я думаю, что это будет успешный проект", – заявил Гордон.

Напомним, что 25 декабря в Москве прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали вопросы двусторонних отношений, в том числе цены на энергоносители. Минск недоволен стоимостью газа и требует компенсировать потери от российского налогового маневра.





В Москве неоднократно давали понять, что дальнейшие преференции для Белоруссии зависят от степени интеграции между странами. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявил о введении единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, интеграции судебных систем.

В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов накануне визита Лукашенко в Москву заявил, что доверие к Минску потеряно. Проблема – в нарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнении взятых на себя обязательств.

Прежде всего Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видом своих и неплохо зарабатывает на этом.