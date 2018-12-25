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Политика

Дерзкий Лукашенко принялся шантажировать Путина

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Сложности в отношениях с Россией заставляют белорусское руководство смотреть на Запад. Представитель Минска в Евросоюзе Александр Михневич предложил обсудить расширение экономического сотрудничества с ЕС. Налицо откровенный шантаж со стороны братской республики: пытаясь выбить скидки на энергоносители, власти Белоруссии пытаются напугать Россию переориентацией своего внешнеполитического курса.  
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Михневич похвастался хорошими отношениями Брюсселя и Минска. Поэтому, уверен чиновник, было бы неплохо уже весной следующего года провести форум "Восточного партнерства" в белорусской столице. 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Восточное партнерство" – западный проект, призванный оторвать от России бывшие советские республики. В его рамках обсуждается усиление интеграции между Евросоюзом и Украиной, Белорусский, Молдавией, Грузией, Азербайджаном и Арменией.  

Не удивительно, что свое предложение Михневич озвучил именно сейчас. 25 декабря в Москве состоятся переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые определят дальнейший формат сотрудничества двух стран. 

Лидер братской республики недоволен, что Москва не хочет компенсировать Минску миллиардные потери от реализации налогового маневра, в результате которого цена на энергоносители для Белоруссии повысится. Россия же заняла прагматическую позицию, отказавшись и дальше дотировать экономику соседнего государства: компенсации Белоруссии зависят от дальнейшей интеграции двух стран. 

В Минске за почти 30 лет независимости привыкли, что Москва спонсирует белорусскую экономику, но при этом ничего особого взамен не требует. Разговоры про братство, союз, общую судьбу – такой была "плата" Лукашенко за всевозможные бонусы и преференции, которые предоставляла Москва. А когда дошло до реальных дел, "батька" сразу встал в позу: он не стал признавать Крым частью России, отказался размещать на территории Белоруссии военную базу, начал развивать отношения с нынешними украинскими властями. 

Поняв, что за красивые слова дотировать белорусскую экономику Москва больше не собирается, Минск опустился до прямого шантажа, угрожая переориентировать внешнеполитический курс на Запад. Опасную игру затеял Александр Григорьевич. Пора бы ему вспомнить украинский опыт. В Незалежной до февраля 2014 года тоже был свой "великий комбинатор", пытавшийся выбить из России различные преференции путем демонстративного заигрывания с Западом. Добром это не кончилось. 

Ранее Лукашенко отказался считать Россию братским государством. Он пожаловался, что Кремль отверг все предложения Минска по снижению цены на энергоносители. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Белоруссия продолжают оставаться братскими странами даже несмотря на наличие проблем.

Автор: Иван Поляков25 декабря 2018, 10:55
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