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Политика

Хамоватый Лукашенко бросил вызов Путину

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к противостоянию с Россией. По мнению политолога Игоря Тышкевича, единственная надежда властей республики – Китай. Эксперт полагает, что успех Лукашенко в противостоянии с Россией будет зависеть от финансовой поддержки из Поднебесной.  
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Белорусский лидер будет защищать не столько независимость своей страны, сколько собственную власть, уверен аналитик. "Лукашенко понимает, что потеря власти для него – это потеря жизни, поэтому будет действовать достаточно резко", – написал Тышкевич в своем блоге на украинском портале "Обозреватель". 

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В экспертном сообществе не исключают, что главной опорой лидера братской республики станет Китай. По словам Тышкевича, Пекин – удобный партнер для Минска, так как китайцы не заинтересованы в изменении политического режима в Белоруссии.  

Показателем этого является активизация белорусско-китайских отношений, отметил Тышкевич. Аналитик полагает, что дальнейшее сближение двух стран будет зависеть от выпуска Минском облигаций в юанях.

Если это произойдет, уверен политолог, то будет означать, что Лукашенко окончательно взял курс на сближение с Поднебесной. "Соответственно, у россиян еще больше уменьшатся шансы получить влияние на страну в целом", – резюмировал Тышкевич.  

Последнее время отношения между Россией и Белоруссией обостряются. Москва недовольна темпами интеграции двух стран в рамках Евразийского союза и Союза Белоруссии и России, а Минск требует снижения цены на энергоносители.

В начале декабря на саммите ЕврАзЭс Лукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным. Лидер братской республики начал выдвигать претензии Москве, связанные с ценами на газ.  

Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.  

По словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". На это Путин предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о ценах в закрытом режиме, без журналистов. Позже лидер братской республики заявил, что извинился за неприятный разговор. 

Автор: Федор Лопырев20 декабря 2018, 16:36
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