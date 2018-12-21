Лукашенко оправдался за "телок" и "мерседесы"

Президент Белоруссии объяснил странную запись чиновника на совещании по вопросам развития спорта. Заметки спровоцировали громкий скандал.

Александр Лукашенко заявил, что действительно произнес фразу, которую законспектировал чиновник, а местные журналисты показали по телевидению. Белорусский лидер пояснил, что говорил о мышлении некоторых спортсменов.

"У них один разговор. Я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади телки. Извините, женщины, что я так повторил. Просто к слову", – приводит слова Лукашенко БелТА.

На самом деле президент Белоруссии посоветовал спортсменам "бегать с клюшкой или с мячом" и показывать высокие результаты. "Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами", – оправдался за казус Лукашенко.

Также белорусский лидер добавил, что в нашей стране "озаботились, бедные" его фразой. "Как будто я про каких-то "телок". А некоторые там коров нарисовали в России", заявил политик.

Напомним, что в кадр белорусского телеканала попал лист чиновника с заметками. "Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем сиденье..." – написал он. После публикации в Сети фраза из конспекта ушла в народ. СМИ сообщили об инциденте, а пользователи соцсетей оставили множество комментариев.