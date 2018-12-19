Чиновники Лукашенко крупно опозорились
Белорусский лидер очень жестко общался с чиновниками, что заставило некоторых буквально опустить головы от стыда. Однако это не помешало депутатам вести на совещании с Лукашенко довольно фривольные записи.
"Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте – тратьте. Ответить персонально. В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет "Мерседесов", телки на заднем сиденье", – в кадр оператора местного телевидения попал листок с таким текстом. О чем думал автор строк, остается загадкой, но этот чиновник Лукашенко сильно оконфузился.
Репортаж появился на YouTube белорусского телеканала ОНТ. Опубликованное 18 декабря видео совещания белорусского президента набрало более трех тысяч просмотров.
Как писали "Дни.ру", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, какими видят в Кремле отношения с Белоруссией, своим основным партнером. "Белоруссия – это наш союзник с большой буквы", – заявил он.
Источники в окружении Александра Лукашенко сообщили, что белорусский лидер провел тайное совещание в Минске, на котором было решено стоять до конца за независимость страны. Лукашенко неоднократно говорил, что для него суверенитет – это святое.
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