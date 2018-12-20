"Нечего на зеркало пенять": Путин поддел Кудрина в прямом эфире
О словах Кудрина напомнил журналист ВГТРК. Глава Счетной палаты как-то отметил, что последние десять лет отечественная экономика растет на 1%. По сути, утверждал он, это стагнация.
Путин заявил, что рост 1% был во времена, когда Кудрин находился в правительстве. "Так что нечего на зеркало пенять", – сказал глава государства.
По словам президента, для обеспечения темпов роста нужно менять структуру экономики. Новые возможности для развития могут дать национальные проекты, сказал Путин.
Он уточнил, что в ближайшие два года ожидается рост 2% ВВП, а затем 3%. "Надо войти в другую лигу экономик", – добавил глава государства.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. Это первое общение с журналистами в таком формате с момента его инаугурации в мае 2018 года и 14-е с 2001-го.
Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда глава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.
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