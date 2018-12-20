Пресс-конференция Владимира Путина. Online

Пресс-конференция Владимира Путина проводится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста – это абсолютный рекорд.
Ожидается, что пресс-конференция Путина будет долгой: обычно на общение президента с журналистами уходит не менее трех часов. Прямая трансляция ведется на YouTube.
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