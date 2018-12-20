Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает украинское издание "Обозреватель".
Как отметил представитель Владимира Путина, некоторым журналистам пришлось отказать в аккредитации на пресс-конференцию Путина по соображениям безопасности. "Это люди с заболеваниями, с судимостью", – сказал Дмитрий Песков.
Украинцы восприняли новость неоднозначно. Многие принялись озвучивать оскорбительные реплики в адрес президента России.
Одни заявили о необходимости пустить на пресс-конференцию журналиста из Незалежной Романа Цымбалюка, который задал вопрос российскому лидеру в декабре прошлого года. Корреспондент поинтересовался ситуацией в Донбассе.
Другие комментаторы предпочли съязвить в адрес украинской власти. "Потрошенко не пустят. Он больной. На всю голову", – написал пользователь с ником Белый господин.
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли в российской столице. Мероприятие начнется в 12:00 мск. Эта пресс-конференция станет первой с момента инаугурации Путина в мае этого года и 14-й с 2001-го.
По словам Пескова, мероприятие пройдет в традиционном формате, инноваций ожидать не стоит. Представитель главы государства отметил, что речь пойдет о внутренней и внешней политике: социально-экономической ситуации в стране, российско-американских отношениях и прочем.
Обычно большая пресс-конференция Путина продолжается около трех часов. Самое короткое общение главы государства с журналистами было в 2001 году – чуть больше полутора часов. Самое продолжительное – в 2004-м. Тогда глава государства отвечал на вопросы 4 часа и 40 минут.
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