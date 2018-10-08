Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области выступил с воинственными заявлениями. По словам главы государства, в случае начала боевых действий оружием обеспечат всех взрослых жителей республики. Против кого президент Белоруссии собрался воевать, он не уточнил.



По его словам, каждой семье будут розданы автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы. Стрелковым оружием обеспечат даже стариков и женщин, заявил Лукашенко. "Семь миллионов человек получат оружие, чтобы они могли защищаться", – подчеркнул белорусский лидер. Соответствующий сюжет был показан "Столичным телевидением".

Глава государства уточнил, что Белоруссии необходимо только оборонительное оружие, чтобы воевать с тем, кто нападет на республику. В частности, заявил Лукашенко, это высокоточное ракетное оружие дальностью до 350 километров. По его словам, страна уже обладает такими арсеналами.

Последнее время белорусский лидер делает много громких и резких заявлений. Прошлым летом он говорил, что Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, а затем отметил, что Москва "неуважительно" обращается с Минском.





Эксперты связывают ужесточение риторики белорусского лидера с возможной переменой политики России по отношению к Белоруссии. Аналитики не исключают, что в ходе недавних встреч Владимир Путин потребовал от своего белорусского коллеги практических шагов по интеграции двух стран.

В Минске же привыкли получать от России дешевые кредиты и скидки на энергоносители, однако в то же время продолжают попытки усидеть на двух стульях. Наглядный пример – тесное сотрудничество Лукашенко с Украиной. В частности, Белоруссия продолжает поставлять запчасти для техники вооруженных сил Незалежной.

Тем не менее в ходе вчерашней телефонной беседы оба лидера о плохом предпочитали не вспоминать. Лукашенко позвонил Путину и поздравил с днем рождения, пожелав, чтобы отношения двух стран строились на принципах взаимного доверия и уважения.