Москва ищет замену Лукашенко

Своенравный характер Александра Лукашенко и периодически возникающие с его стороны претензии к Москве могут сыграть с ним злую шутку. Если верить белорусской прессе, в Кремле настроены достаточно серьезно: там уже давно думают, как приструнить беспокойного соседа.

Издание "Белорусские новости" анализирует последнюю встречу Путина и Лукашенко в Сочи, которая закончилась странным заявлением белорусского лидера: "Переговоры были тяжелыми, но я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем".

Этим "до конца года" Батька аккуратно подстраховался, высказывает свое мнение автор статьи под заголовком "Лукашенко и Путин разошлись молча". Но и такое заявление прозвучало слишком оптимистично. Все проблемы союзники не разрешат никогда, потому что интеграцию Москва и Минск видят абсолютно по-разному. Даже подписанные соглашения стороны предпочитают исполнять выборочно: то, что выгодно себе.

Белоруссии выгодно получать от России энергоносители подешевле и продавать на российский рынок побольше. Москва же хочет общаться с соседом, который не будет делать выпады в ее адрес и выдвигать надуманные обвинения.

Судя по всему, делают вывод "Белорусские новости", в Кремле вызрела новая линия. С одной стороны – постепенно перевести белорусского партнера если не на голодный паек, то на довольно строгую диету. А в перспективе, может, даже и поменять Лукашенко на стопроцентно своего человека.

Видимо, для этого Москва уже сделала рокировку на дипломатическом фронте: посла России в Белоруссии Александра Сурикова (он занимал эту должность с 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этого семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе.

Бабич уже сделал обнадеживающее заявление: он настроен сделать все, чтобы отношения двух стран были по-настоящему братскими. Возможно, это очередной и последний сигнал из Кремля бунтарю Лукашенко с целью внушения искренних намерений России полноценно дружить и сотрудничать.