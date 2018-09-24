Поговоривший с Путиным Лукашенко закрыл границу с Украиной
По его словам, необходимо увеличить число пограничников между Украиной и Белоруссией. "Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется", – сказал Лукашенко в ходе встречи с главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем.
В пример лидер Белоруссии привел недавнее задержание мужчины на границе двух стран. При обыске у него нашли автоматы, пулеметы, винтовки и тысячи патронов. Слова Лукашенко передает ТАСС.
Заявление Александра Лукашенко, которое явно не понравится президенту Украины Петру Порошенко и его окружению, прозвучало спустя несколько дней после встречи главы белорусского государства с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Президенты встретились в пятницу, 21 сентября, в Сочи. О содержании переговоров они предпочли не распространяться. По сообщениям СМИ, белорусский лидер улетел из Сочи "в полном молчании".
КОНЕЦ БАТЬКЕ?!— Robert B (@RobertBik) 22 сентября 2018 г.
В 21.16 Лукашенко молча покинул Сочи
Встреча президентов продолжалась более 4 часов. Переговоры были тяжелые. Беларусь ждут перемены.
Лукашенко не будет принимать участие в новых президентских выборах.#КонецЛукашенко
На следующий день Лукашенко сделал первое заявление по итогам разговора с Путиным. По его словам, общение глав государств длилось шесть часов. Переговоры с российским лидером Лукашенко назвал "не сложным, а тяжелыми". Впрочем, добавил он, они были результативными.
По его словам, лидеры коснулись вопросов сотрудничества Москвы и Минска в рамках международных организаций, пограничного режима между двумя странами, энергетики. "В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", – сказал Лукашенко.
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