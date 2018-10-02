Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Новости Украины Интриги Трампа Крым Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
Крымский мост начал тонуть
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
партнеры
Вторник 2 октября
Лента новостей
22:01
"Достиг дна": Киркоров обругали за странный ролик
21:24
Собчак показала всему свету содержимое ноздрей
21:22
В Казахстане на борт самолета проник безбилетник
20:32
Известный музыкант отменил все концерты в России
20:25
Близкого звезды "Дома-2" поймали на взятке в два миллиарда
20:15
Нобелевскую премию по физике в третий раз дали женщине
19:55
Гороскоп отношений на октябрь
19:43
Житель Башкирии до смерти забил сожительницу за пьянство
19:29
Фермеру грозит срок за обрез для забоя скота
19:26
Уставшая от жизни во дворце Кейт Миддлтон ушла с детьми в лес
19:21
В Удмуртии ограбили пришедшую в магазин с 350 тысячами пенсионерку
19:03
Под Казанью ребенок насмерть обварился кипятком
18:54
В жуткой аварии в Нижнем Тагиле пострадал человек
18:41
Спутника пропавшего депутата нашли мертвым
18:30
США угрожают ударом по России
18:01
Макеева взорвалась из-за рождения ребенка у бывшего мужа
17:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 октября 2018 года
17:31
Галкин оправдался за пошлость об усохшей Пугачевой в дерзком мини
17:18
У "Голубого огонька" в Омске столкнулись пять машин (видео)
17:05
Родственнице отравленного Скрипаля поступают угрозы после аварии
16:56
Житель Нижнего Новгорода пригрозил сжечь семью
16:45
Беременная Стриженова призналась во вранье на шоу
16:43
Преданная мужем звезда "Брата-2" пыталась покончить с собой
16:37
Пасьянс "Паук": от Людовика XIV до наших дней
16:35
Три одинаковые аварии на одном перекрестке сняли на видео в Ростове
16:13
16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
16:09
"Клеймо на всю жизнь": Борисову распекли за позорное признание
16:01
Крымский мост признали бесполезным
16:00
Родные делят шикарное наследство Карцева
16:00
Водонаева лишилась волос и постарела
15:43
В Балтийском море взорвался паром с 330 пассажирами
15:35
"Лимфа скукоживается": народ поражен заявлением 56-летней Андреевой
15:22
"Уже не можешь остановиться": Данилко откровенно об алкоголе
15:19
Приезжий из Ирана зарезал 20-летнюю россиянку в Бельгии
14:51
"Это место никем никогда занято не будет": коллеги оплакивают умершего Карцева
14:20
Судмедэксперты огласили причину смерти Шарля Азнавура
14:06
Нестареющая звезда сериала "Клон" показала голые прелести
14:05
Хитрый Лондон озолотился на отравленных Скрипалях
14:04
Стало известно о шантаже и новой сопернице в отношениях Ани Лорак с мужем
13:46
На пепелище дома в Башкирии нашли тело мужчины
13:29
"Мучился месяц": названа причина смерти актера Карцева
13:17
Почему Карцев всю жизнь скрывал настоящую фамилию
13:03
Дакота показала синяки после скандала с Соколовским
13:01
"Головин нажрался": народ в шоке от выходки знаменитого актера
12:50
В ДТП под Москвой погибли двое
12:40
Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме
12:37
18-летнюю россиянку накажут за трагическую смерть годовалого сына
12:33
Весельчак и балагур Роман Карцев
12:17
На хвастливую Шубскую вылили ведро помоев
12:14
Лечили дома: в Москве от простуды умерла 5-летняя девочка
12:11
Путин нанесет сокрушительный удар по доллару
11:57
Скончался Роман Карцев
11:52
Муцениеце о новой беременности: Паша клянчит у меня еще одного сына
11:46
Звезда "Дома-2" после ухода любовника потеряла ребенка
11:22
"Вдруг все от меня отвернутся навсегда?": Шнурова дала интервью после развода
11:19
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
11:09
Как взломать iPhone легко и быстро (видео)
11:07
Отравленный Скрипаль заступился за Кремль
10:54
Пассажиров московского метро испугал странный предмет
10:48
Известного музыканта выгнали из группы после обвинения в изнасиловании
10:41
Покойного Кобзона охаяли из-за смерти Азнавура
10:25
"Не верьте сумасшедшим": Гузеева влезла в скандал с Краско
10:10
Создателя судьи Дредда убил рак
09:47
"Алла очень переживает": юный фаворит о состоянии 69-летней Пугачевой
09:43
Сотникова с подружкой в бане уделала Волочкову
09:41
Объявлена дата выхода 14-го сезона сериала "Сверхъестественное"
09:39
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
09:31
Ани Лорак после скандала с изменой пришла на шоу "Голос"
09:12
"Скоро мама": известная российская теннисистка ошарашила новостью о беременности
09:07
У Крымского моста нашли ядерное оружие
09:01
Каким мир запомнит Шарля Азнавура
08:55
Жена о романе Кержакова и Подкаминской
08:54
Лайнер с 250 пассажирами загорелся при взлете
08:52
Трагедия на Рублевке: домработница отравила беременную Кравец
08:52
Куда недорого слетать в начале зимы
08:41
Любовный гороскоп на октябрь 2018 года
08:37
Предсмертное фото Азнавура вызвало шок
08:30
Мишулина о заработках на скандалах: Я получила смешную сумму
08:14
Меган Маркл и принц Гарри готовят тайный побег
22:01
Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
21:47
В Москве задержали стрелка на LADA Largus
21:25
"Эпическое сражение": Киркорова и Малахова столкнули лбами
21:11
В Иркутской области вертолет старателей рухнул в реку
21:00
Отравитель Скрипаля летал в Солсбери на собрание тайной секты
20:48
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
20:45
В Башкирии произошла массовая резня
20:27
Бросил гранату и застрелил: мужчина расправился с любителем громкой музыки
20:02
Терпению пришел конец: снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа
19:34
Три юноши разбились в ДТП в Ижевске
19:21
Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате
19:01
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года
18:52
"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна
18:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 октября 2018 года
18:20
Променявший Бузову на деньги жених оправдался за трусость
17:30
В Казани трамвай сбил пешехода
17:24
Иномарка протаранила машину судебных приставов в Нижнем Тагиле
17:16
Волочкова исчезла после обвинений в пьянстве
17:03
В центре Тюмени скорая помощь завязла в песке
16:53
Володин рассказал о преимуществах нового бюджета
16:52
Порошенко сбежал со свадьбы с деньгами
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца
"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Трагедия на Рублевке: домработница отравила беременную Кравец
Скончался Роман Карцев
Политика

Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В Москве поражены заявлением посла США в НАТО о готовности нанести удар по России. В Североатлантическом альянсе не осознают степень своей ответственности и опасности такой агрессивной риторики, заявили в Москве.
прочитано 1656 раз

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности атаки на Россию. Дипломат задалась вопросом – а кто, собственно, уполномочил эту даму делать подобные заявления?

ПО ТЕМЕ

США угрожают ударом по России

Почему Трампу никогда не догнать Путина

Трамп готов развязать третью мировую

Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

" В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Очень просто ломать и крушить все подряд. Сложно чинить и восстанавливать", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее из штаб-квартиры НАТО прозвучало воинственное заявление о том, что США готовы уничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать сама. Американский дипломат сказала, что ее страна может нанести удар по России, если Москва продолжит разработку систем среднего радиуса действия.


Видимо, и в Брюсселе, и в Вашингтоне забыли, что Россия не проводит такие работы и исследования. Около месяца назад глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращении наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Напомним, что договор о РСНД  был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, а к июню 1991 года Москва его полностью выполнила, уничтожив на тысячу ракет больше, чем Вашингтон.

Автор: Александр Комаров2 октября 2018, 22:00

Политика

Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию
В Киеве раскрыли план кровавой зачистки Донбасса
"Ситуация сложная": Путина в Кремле умоляют о помощи
Почему Трампу никогда не догнать Путина

Шоу-бизнес

"Достиг дна": Киркоров обругали за странный ролик
Собчак показала всему свету содержимое ноздрей
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
Бузову внезапно атаковали после скандала с мошенничеством

Проишествия

Лечили дома: в Москве от простуды умерла 5-летняя девочка
Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу

Lifestyle

"Это место никем никогда занято не будет": коллеги оплакивают умершего Карцева
"Мучился месяц": названа причина смерти актера Карцева
Скончался Роман Карцев
Умер Шарль Азнавур
Шоу-бизнес

Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна

Артистка отменяет одно выступление за другим
Шоу-бизнес

Макеева взорвалась из-за рождения ребенка у бывшего мужа

Звезда не стала поздравлять экс-возлюбленного
Шоу-бизнес

"Лимфа скукоживается": народ поражен заявлением 56-летней Андреевой

Телеведущая рассказала об отказавших почках
Шоу-бизнес

Почему Карцев всю жизнь скрывал настоящую фамилию

У артиста был секрет

Гороскоп

Гороскоп отношений на октябрь
Любовный гороскоп на октябрь 2018 года
Терпению пришел конец: снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года

Фоторепортажи

Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме
Весельчак и балагур Роман Карцев
Каким мир запомнит Шарля Азнавура
Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"

Спорт

16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
Жена Ковальчука оголилась перед публикой

Регионы

Крымский мост признали бесполезным
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru