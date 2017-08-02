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Политика

Майдан приравняли к бомбежкам Югославии

Фото: Dni.Ru
Сторонники украинского Майдана называют его "революцией чести", противники – государственным переворотом. Несомненно то, что в этом всплеске насилия были нарушены все соглашения, конституционные и демократические принципы. И, как бы ни старались в Киеве откреститься от своей истории, это не удастся – как не удалось до сих пор ни одной стране.
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"Цель оправдывает средства" – этот принцип, похоже, находит все более широкое применение в глобальной политике. Здравомыслящие люди, услышав эту фразу, исполняются скепсиса. Но у западных стран, Евросоюза и НАТО, такой реакции почему-то не наблюдается, отмечает датский политик, бывший сотрудник минобороны Дании Марие Краруп.

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Происходящее на Украине напоминает бомбардировки НАТО в Югославии в 1999 году. Их впоследствии на Западе назвали "незаконными, но легитимными". То есть, нарушать правила разрешается, если это делается во имя высоких целей. И на Западе, очевидно, считают, что сейчас – именно такой случай, пишет Краруп в датском издании Berlingske.

Выборы, прошедшие на Украине послед Майдана, обеспечили новому правительству и парламенту видимость "демократической основы". В то же время, очевидно: правительство не поддерживается теми частями Украины, которые откололись после госпереворота. Речь идет о Крыме, который стал российским, и о Донбассе, где свирепствует гражданская война.

Однако в Киеве говорить о том, что на Донбассе идет гражданская война, нельзя ни при каких обстоятельствах. По официальной версии, туда вторглась Россия, и ее цель – завоевать всю Украину. Да что там Украину – все постсоветское пространство и даже Европу. А то, что Крым и Донбасс не желали подчиняться новому режиму, с точки зрения Киева, к делу отношения не имеет. "Если вы говорите что-то иное, вы становитесь пятой колонной, или предателем, или агентом Путина", – подчеркивает Краруп.

Идеологическое обоснование "агрессивных устремлений России" украинский президент Петр Порошенко привел в написанной им книге. "Кремль хочет переписать историю. Кремль бросает вызов демократии и правам человека. Кремль применяет агрессивные меры и поддерживаемый на государственном уровне терроризм, чтобы навязать другим свои национальные интересы. Он искажает факты, ценности, принципы и моральные нормы. Он использует грубую силу и ложь и вынуждает нас размывать границы между добром и злом, которые мы такой высокой ценой установили в XX веке". Теперь уж нет никаких сомнений, что все зло исходит от Кремля, – иронизирует автор.

Издание приводит мнение некоторых украинских критиков Майдана. Они убеждены, что новые правители так же коррумпированы, как и старые. Крайние украинские националисты и алчные олигархи создали альянс, который удерживает власть и богатство при себе. Они повергли страну в еще большую бедность, чем раньше. Но зато у них есть поддержка Запада – так что они могут свалить всю вину на Россию.

Новые украинские власти увлеклись переписывание истории – так, чтобы все, что имеет отношение к Советскому Союзу и России, было забыто или очернено. Красная Армия сейчас считается оккупационной силой, а не освободительницей от войск Гитлера. Вместо этого героями стали те, кто воевал против СССР вместе с нацистами. В итоге часть украинского населения,  которая придерживается иного мнения, чувствует себя подавленной.

Подобная форма свободы весьма болезненна, предупреждает автор. "Вы никогда не сможете откреститься от своей географии и истории. Тот, кто так считает, открывает пространство для лжи и подлогов. Мы на Западе должны помочь прекратить конфликты на Донбассе, надавив на все замешанные в них стороны, в том числе на украинское правительство – вместо того, чтобы идти на поводу у выдуманных историй о всеобъемлющем зле, исходящем от России", - заключает датский политик.

Автор: Андрей Евлампиев2 августа 2017, 12:30

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