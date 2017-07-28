Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
По словам дипломата, как бы в дальнейшем не развивалась история с Саакашвили, ясно одно: окружение Порошенко обеспечило ему худшую репутацию на Западе за последние несколько лет. "Или он сам себе обеспечил", – добавил Волошин.
Он отметил, что президенту Украины не стоит надеяться на то, что об этом поговорят и забудут. "Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине", – пояснил экс-спикер МИДа Незалежной.
Напомним, о лишении Саакашвили украинского гражданства сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июля, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно порадовался этой новости, заявив, что "гастроли грузинского цирк-шапито" затянулись, начав угрожать украинскому государству. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – поглумился депутат.
При этом проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце прошлого года. Политик позволил себе ряд критических замечаний в адрес президента Петра Порошенко, после чего, считают многие эксперты, попал в стан его врагов.
Лишение одиозного политика украинского гражданства вызвало большой общественный и политический резонанс в Незалежной. Так, по словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – позор для страны. Она уверена, что таким шагом глава государства пытается укрепить свою власть.
Кроме того, в четверг, 27 июля, граждан страны призвали выйти на Майдан протестовать против решения Порошенко. Украинского лидера пригрозили утопить в золотом унитазе.
По сообщению бывшего пресс-секретаря Саакашвили Зои Рейнер, политик в настоящий момент находится в Грузии. Она заявила, что он "занимается изучением легальных возможностей вернуться на Украину".
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