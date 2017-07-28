Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко

Лишение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства привело к тому, что западная пресса распекает президента Петра Порошенко так, как не делала это все предыдущие годы его президентства. Об этом заявил бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин.

По словам дипломата, как бы в дальнейшем не развивалась история с Саакашвили, ясно одно: окружение Порошенко обеспечило ему худшую репутацию на Западе за последние несколько лет. "Или он сам себе обеспечил", – добавил Волошин.

Он отметил, что президенту Украины не стоит надеяться на то, что об этом поговорят и забудут. "Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине", – пояснил экс-спикер МИДа Незалежной.

Напомним, о лишении Саакашвили украинского гражданства сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июля, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Парламентарий явно порадовался этой новости, заявив, что "гастроли грузинского цирк-шапито" затянулись, начав угрожать украинскому государству. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", – поглумился депутат.





При этом проблемы у Саакашвили на Украине начались еще в конце прошлого года. Политик позволил себе ряд критических замечаний в адрес президента Петра Порошенко, после чего, считают многие эксперты, попал в стан его врагов.

Лишение одиозного политика украинского гражданства вызвало большой общественный и политический резонанс в Незалежной. Так, по словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – позор для страны. Она уверена, что таким шагом глава государства пытается укрепить свою власть.

Кроме того, в четверг, 27 июля, граждан страны призвали выйти на Майдан протестовать против решения Порошенко. Украинского лидера пригрозили утопить в золотом унитазе.

По сообщению бывшего пресс-секретаря Саакашвили Зои Рейнер, политик в настоящий момент находится в Грузии. Она заявила, что он "занимается изучением легальных возможностей вернуться на Украину".

