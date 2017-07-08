Стала известна страна-хозяйка саммита G20 в 2018-м

Организаторы саммита G20 назвали страну, которая примет мероприятие в 2018 году. Лидеры сильнейших держав мира отправятся в Аргентину.

"Мы планируем проведение следующих встреч в Аргентине в 2018 году, в Японии – в 2019 году, и в Саудовской Аравии – в 2020 году", – гласит текст документа, принятого по итогам саммита. Организаторы поблагодарили власти Германии за проведение мероприятия в 2017 году и вклад в развитие "Большой двадцатки", передает РИА Новости.