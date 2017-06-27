Иран ответил США на новые санкции

Председатель парламента Ирана Али Ардешир Лариджани прокомментировал введение США новых санкций против российских и иранских организаций. "Мы в Иране считаем, что эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права", – цитирует газета "Известия" политика. Он отметил, что действия Вашингтона свидетельствуют о неправомерности вмешательства в дела других стран. Перед мировым сообществом, считает Али Ардешир Лариджани, стоит задача в первую очередь создать механизм, который бы мог предотвращать подобные произвольные решения отдельных игроков на международной арене.